180 Tickets für den ÖFB-Schlager in Wien gewinnen

Das bisher letzte Duell mit Italien ist ganz Fußball-Österreich noch in schmerzhafter Erinnerung. Am 26. Juni 2021 mussten sich Marko Arnautovic & Co. der „Squadra“ in einem packenden EM-Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben. Knapp 17 Monate später kommt es am 20. November (20.45 Uhr) im Wiener Happel-Stadion zur Revanche, Österreich empfängt den amtierenden Europameister zum Testspielkracher.