Grüne wollen mehr Tempo bei der Quartiersuche

Unterbringung in Zelten? Ein No-Go

Einer Unterbringung in Zelten oder Containern stehen die Grünen-Vertreter ablehnend gegenüber. „Winterfest heißt für mich in Gebäuden“, bringt die Dornbirner Stadträtin, Juliane Alton, die Ansicht ihrer Kollegen auf den Punkt. Etwas kurios mutet die Forderung der Feldkircher Stadträtin, Natascha Soursos, an. Sie stellte die Frage: „Warum nicht neu bauen?“