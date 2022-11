Projekt gegen Gewalt: Mit Taschen Frauen helfen

Die Taschenbörse findet am 10. Dezember 2022 von 12 bis 19 Uhr und am 11. Dezember 2022 von 14 bis 19 Uhr im Hotel Altstadt Vienna statt! Saubere, intakte Taschen können Sie bis 7. Dezember an den folgenden Stellen in Wien zu den jeweiligen Geschäftszeiten abgeben: