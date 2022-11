Rekordtorschützin hängt ihre Schuhe an den Nagel!

Maria Gstöttner hat am vergangenen Wochenende ihre erfolgreiche Fußball-Karriere beendet. Die 38-Jährige bestritt ihr letztes Match für den USV Neulengbach und ist mit 393 Toren österreichische Bundesliga-Rekordtorschützin. In ihrer 24-jährigen Laufbahn wurde Gstöttner sechs Mal Torschützenkönigin in der Bundesliga, holte zwölf Meistertitel und zehn Cupsiege. Sie lief auch in 35 Länderspielen auf, erzielte dabei fünf Tore. Dazu kommen Hunderte Tore in Cup und zweiter Liga.