Staatsspitze bei Gedenken zu Novemberpogrom

Weitere Veranstaltungen und „Light of Hope“-Marsch

Am Mittwoch standen darüber hinaus noch weitere Gedenkveranstaltungen am Programm. Ebenfalls am Vormittag wurde beim Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoah am Judenplatz ein Kranz niedergelegt, u.a. in Anwesenheit von Bundespräsident Van der Bellen. Im Wiener Stadttempel in der Seitenstettengasse findet ein Workshop der Demokratiewerkstatt statt, außerdem eine Diskussionsrunde mit Schülern und Nationalratspräsident Sobotka.