Einbürgerung: Eine verlockende Wählergruppe

Zu Halloween lieferten sich über Hundert Jugendliche Straßenschlachten mit der Polizei - darunter viele mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge und Asylwerber. Auch in Wien kommt es immer wieder zu gewalttätigen Zwischenfällen. Wiens Bürgermeister ist deswegen aber scheinbar unbesorgt. Am Wochenende forderte er eine Reform und leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft. Zentrale Punkte: Konkret soll die Mindestaufenthaltsdauer auf fünf Jahre gesenkt werden. Und die Einkommensnachweise sollen gestrichen werden. Kritik kommt von ÖVP und FPÖ. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.