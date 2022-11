Mit der „Krone“ Tickets für Simply Red gewinnen

Während andere Bands gerne den ein oder anderen Top-Song beiseitelassen, werden Frontmann Mick Hucknall und Co. keinen Song-Wunsch unerfüllt lassen. „Wenn ich Songs schreibe, dann denke ich nicht viel darüber nach, sondern folge meinem Instinkt“, so Hucknall im „Krone“-Talk. Zu Gassenhauern wie „Holding Back The Years“, „If You Don’t Know Me By Now“, und „Stars“ gesellt sich sicher auch die eine oder andere Nummer des 2019 veröffentlichten letzten Studioalbums „Blue Eyed Soul“, auf dem Simply Red sich auf die Soul- und R&B-Helden ihrer eigenen Jugend berufen. „Soul- und Funkkünstler bewundere ich mein ganzes Leben lang.“