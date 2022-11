Sagartz fordert lückenlosen EU-Außengrenzschutz

Gemeinsame Sache

Deswegen vollziehen österreichische Polizisten den Dienst an der Grenze zu Albanien und unterstützen ihre montenegrinischen Kollegen beim Grenzschutz. Jeden Tag durchsuchen sie gemeinsam verdächtige Autos und nehmen oft unter lebensgefährlichen Umständen Schlepper fest. Dabei kommen nicht nur Boote am Skadar-See zum Einsatz, sondern auch Drohnen und Wärmebildkameras, die auch in der Nacht Aufgriffe ermöglichen.