Im Trend: Farbakzente im Bad

In den letzten Jahren hat es sich immer mehr abgezeichnet, jetzt ist es nicht mehr zu übersehen: Bäder zeigen wieder Farbe! Stilvolle Farbkonzepte bringen Abwechslung in die altbewährten Bad-Designs. Besonders mattes Schwarz ist derzeit angesagt. Accessoires und Möbel, aber auch Armaturen, Duschsysteme und selbst Keramiken zeigen sich heute im dunklen Gewand. Auch abseits der dominierenden Trendfarbe ist die verfügbare Farbpalette bei Fachhändlern wie reuter.com kräftig gewachsen: Armaturen werden in Gold, Chrom, Kupfer, Roségold und vielen weiteren edlen Farbvarianten angeboten, die in glänzend, gebürstet oder matt daherkommen können. Bei Badmöbeln gibt es ein breites Sortiment mit Matttönen in Graphit, Schwarz und Weiß oder mit trendigen Holzstrukturen. Das Ergebnis: Ein Bad mit modernen und freundlich wirkenden Akzenten.