CL-Aus für Salzburg ++ Sturm kämpft um EL-Aufstieg

Salzburg verpasst in Mailand die Champions League-Sensation, finaler Showdown heute für Sturm Graz in der Europa League und frühes Aus für Rafael Nadal und Daniil Medwedew in Paris - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 03. November.