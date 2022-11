Wiens einziges Jazzfestival ist in vollem Gange

Jede Woche sieben Tage Jazz - das gibt’s nur im ZWE. Um nur zwei Abende besonders hervorzuheben: am 12. November spielt das Max Kochetov Quartet - der gebürtige Serbe mit ukrainischen Wurzeln zählt zu den führenden Alt-Saxofonisten in unseren Breiten, seine Tochter Katarina am Piano steht ihm um nichts nach. Milos Colovic am Bass und Dusan Novakov vervollständigen die Formation. Der 19. November gehört Anna Tsombanis - die junge Berlinerin gilt schon jetzt als eine Größe am Sax, und Trompeter Martin Eberle überzeugt mit seinem einzigartigen Sound.