Die „Krone“ verlost exklusive Hüttengaudi

Wiener Pop-Flair in Schladming

Für einen kleinen Kreis an Fans finden außergewöhnliche Hüttenkonzerte statt. Hochkarätige österreichische Acts sorgen im Club - Ambiente für Begeisterung. Josh. gastiert am 8.12. auf der Schnepfn Alm auf der Reiteralm, Edmund am 9.12. auf der Schafalm auf der Planai, Matakustix spielen am 10.12. in der Tauernalm auf der Hochwurzen und am 11.12. werden Folkshilfe bei der AlmArenA am Hauser Kaibling unter freiem Himmel spielen.