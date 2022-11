Motorradlenker nach Unfall erfolgreich reanimiert

Auf der bergwärts führenden Straße „Steinebach“ wurde der schwer verletzte Biker an Allerheiligen in den frühen Morgenstunden gefunden. Ersthelfer reagierten sofort und begannen mit der Reanimation des bewusstlosen Unfallopfers. Anschließend wurde der in Dornbirn lebende Mann mit der Rettung ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch gebracht.