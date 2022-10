Kuh „Witta“ konnte aus Güllegrube gerettet werden

Um 10.41 Uhr gab es den Alarm, am Einsatzort in Oberwald angekommen, stellte sich heraus, dass die Tiere schon am Tag davor eingebrochen waren, aber 400 Kubikmeter Gülle erst abgepumpt werden mussten, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Die Annahme war somit, dass alle fünf Tiere verendet waren.