U-Ausschuss ++ 130 Todesopfer bei Brücken-Unglück

Im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss dreht sich in dieser Woche alles um Thomas Schmid. Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef wird nach mehrmaligem Ignorieren von Ladungen am Donnerstag nun doch als Auskunftsperson im ÖVP-U-Ausschuss erscheinen. Und in Indien ist es zu einem tödlichen Unglück auf einer Fußgänger-Brücke gekommen. Das sind die Themen heute bei den Krone-News am Montag, 31. Oktober mit Moderator Jürgen Winterleitner.