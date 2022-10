„Wir leben von qualifizierten Fachkräften“

Digitalisierung, Globalisierung und Flexibilisierung. Nicht erst seit der Pandemie haben sich die Anforderungen in der Arbeitswelt geändert. Warum aber ist Digitalisierung gerade im Bereich der Lehr so ein zentrales Thema? Wie sind die Karrierechancen für Absolventen einer Lehre in der heutigen Zeit? Unter anderem darüber spricht die Generalsekretär-Stellvertreterin der Wirtschaftskammer Österreich im Interview mit Moderator Jürgen Winterleitner auf krone.tv.