Thiem unter den Top 100 ++ Pöltls Spurs im Aufwind

Der Turniersieger des ATP-Events in Wien heißt Daniil Medwedew, Sturm Graz und Red Bull Salzburg gehen im Gleichschritt weiter und Max Verstappen landet mit seinem 14. Saisonerfolg einen historischen Sieg - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 31. Oktober.