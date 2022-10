Rekord für Verstappen ++ MotoGP-Finale in Valencia

In der Formel 1 macht Max Verstappen dort weiter, wo er aufgehört hat! Der Niederländer ist auch in Mexiko nicht zu halten und fährt zu seinem 14. Saisonsieg, wodurch er zum alleinigen Rekordhalter in Sachen Saisonsiegen wird. In „Boxenstopp“ sprechen Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Burgstaller unter anderem über die dominante Performance von Red Bull, die weitere Annäherung von Mercedes an die Spitze und den neuen Williams-Piloten für 2023, Logan Sergeant. In der MotoGP kommt es am kommenden Sonntag übrigens zum Finale