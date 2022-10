Schon jetzt 14 Verkehrstote in Vorarlberg

Als Gründe nennt Gratzer die niedrigeren Tempolimits in der Schweiz. Erlaubt ist auf Freilandstraßen eine Geschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde, auf Autobahnen 120. Würden Tempolimits überschritten, sei die Toleranz gleich Null und die Strafen für Rasern zudem höher, weiß der VCÖ-Experte. Außerdem gebe es in Gemeinden und Städten zahlreiche Begegnungszonen. „Viele Menschen könnten heute noch am Leben sein, wenn Österreich das gleich hohe Verkehrssicherheitsniveau hätte wie die Schweiz“, ist Gratzer überzeugt.