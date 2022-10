Wiener: „Ich sah überall Leichen liegen“

„Mit großer Bestürzung müssen wir den Tod eines österreichischen Staatsbürgers im Zuge der Massenpanik in Seoul bestätigen. Der Österreicher befand sich auf Besuch in der Hauptstadt“, hieß es. Zur Identität des Verstorbenen ist bislang noch nichts bekannt. Als gesichert gilt nur, dass es sich nicht um einen der 140 permanent in Seoul lebenden Österreicher handelt. Er soll seinen wohlverdienten Urlaub in der koreanischen Hauptstadt verbracht haben und fand schlussendlich den Tod.