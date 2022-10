Ungar verstieg sich am Berg: Aufwendige Rettung

Ein schlecht ausgerüsteter Bergsteiger, der sich am Samstag im Steinernen Meer bei Maria Alm (Pinzgau) verstiegen hat, ist in der Dunkelheit in einer aufwendigen Rettungsaktion unverletzt geborgen worden. Der 26-jährige Ungar war zunächst mit Landsleuten auf den „Sommerstein“ gestiegen. Er trennte sich beim Abstieg von ihnen und geriet in wegloses Gelände. Als er um 17.30 Uhr bei einer Felswand nicht weiterkonnte, verständigte er seine Kameraden, die einen Notruf absetzten.