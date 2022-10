Starke Sommersaison lässt für den Winter hoffen

Unterm Strich dürfen sich die Touristiker im Ländle aber über starke Zahlen freuen: Sowohl bei den Ankünften (plus 1,3 Prozent) wie auch bei den Nächtigungen (plus 2,2 Prozent) liegt man über dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019. Auf insgesamt 1.141.200 Gäste entfielen exakt 3.787.700 Übernachtungen (Anfang Mai bis Ende September). Was im Vergleich zu 2021 besonders auffällt, ist die kürzere Aufenthaltsdauer. So wurden heuer zwar insgesamt 23,9 Prozent mehr Ankünfte registriert, das Plus bei den Übernachtungen beträgt allerdings „nur“ 11,9 Prozent. „Unsere Gäste zeigen nun wieder ein ähnliches Urlaubsverhalten wie früher. Statt einem längeren Haupturlaub in den Ferienzeiten, verbringen sie lieber wieder mehrere spontane Kurzurlaube in Vorarlberg, was sich in den Steigerungen bei den Ankünften niederschlägt“, erklärt Tourismusdirektor Christian Schützinger dieses Missverhältnis.