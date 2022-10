Ein kärntnerisch-kenianisches Paar hilft in Afrika

Patenschaften für Kinder und Familien

Die Familie Prieler-Kemboi lebt die Hälfte des Jahres in Kärnten und die andere Hälfte in Kenia. In Klagenfurt betreibt sie einen Bauernladen und verkauft auf Märkten afrikanisches Kunsthandwerk, in Kenia gründete das Paar vor einem Jahr das Projekt Malaika, was Engel bedeutet. „Wir helfen mit Patenschaften, durch die wir ein Programm entwickeln können: So können diese Kinder erstmals ein tägliches Mittagessen und sauberes Trinkwasser bekommen, mit Vitaminen und Obst versorgt werden und zur Schule gehen“, erklärt Anja. Bisher konnten bereits 97 solcher Patenschaften für Kinder, 59 für Familien abgeschlossen werden.