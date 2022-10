Sechs Asylquartiere stehen zur Wahl

Leer stehende Gebäude, kleinere Quartiere oder gar Holzhäuser? Die Sozialabteilung des Landes ist zurzeit fieberhaft auf der Suche nach neuen Flüchtlingsquartieren. Denn: Es rollt eine neue Flüchtlingswelle über Österreich – auch in Salzburg muss das Land Platz für etwa 400 zusätzliche Asylwerber machen. Sollten die Zuständigen das nicht schaffen, drohen Zelte wie in Oberösterreich oder in Tirol.