Nächtliche Rettungsaktion als Drahtseilakt

Am Donnerstag unternahm der 57-Jährige aus Ebensee eine Bergtour vom Vorderen Langbathsee über die Schwarzeckalm auf seinen Hausberg, den Feuerkogel. Er wollte auf der gleichen Route auch wieder absteigen, um zu seinem Fahrzeug zu gelangen. Der nicht markierte Steig führt über eine aufgelassene Alm in ca. 1250 Meter Seehöhe. Vor diesem Bereich dürfte der Wanderer auch die Orientierung verloren haben und ist in sehr steiles, wegloses Gelände im Bereich des sogenannten Dürrengrabens gekommen.