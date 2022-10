Meteorit verursacht Beben und Krater am Mars

Eisstücke in Felsbrockengröße aufgewirbelt

Wie Bilder von Sonden, die den Mars umrunden, zeigen, wurde beim Aufschlag offenbar Eis in Felsbrockengröße aufgewirbelt. Was so nicht erwartet worden war, weil sich der Krater in einer der wärmsten Mars-Regionen befindet. Bislang war man davon ausgegangen, dass es Eis nur an den Polregionen des Roten Planeten gibt.