„Beste WM? Sportlich vielleicht wirklich!“

Dazu kommt, dass es in Katar eine WM der kurzen Wege geben wird. Ich erinnere mich noch an das Turnier 2014 in Brasilien, da mussten wir mit dem US-Team zu jedem Spiel drei, vier Stunden hin- und zurückfliegen. Bis die Spieler dann in der „home base“ im Bett gelegen sind, war es fünf Uhr Früh. Sportlich eine Katastrophe, da kannst du den nächsten Tag komplett vergessen. Das ist diesmal ganz anders, alles liegt nur wenige Kilometer auseinander, auch das spricht für mehr Qualität auf dem Rasen. Ein weiterer interessanter Faktor: Bei der WM werden ganz sicher wieder einige Senkrechtstarter auftauchen. Vor allem von „kleineren“ Nationen, die man jetzt noch nicht so dick auf dem Zettel hat. Da wird sich dann am sonst eher ruhigen Winter-Transfermarkt womöglich auch noch einiges tun. So groß also die berechtigte Kritik an diesem Turnier ist: Diese WM wird aus mehreren Gründen sportlich richtig spannend.