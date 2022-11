Einen Tag in der Skiwelt Nassfeld gewinnen

Zwei "Krone"-Leser aus jedem Bundesland haben in diesem Winter die Chance - gemeinsam mit einer Begleitperson - einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart am 7. Dezember die perfekten XXL-Pisten in Blau, Rot und Schwarz der Skiwelt Nassfeld, einem der Top-10-Skigebiete Österreichs, zu befahren. Die "Krone", das Nassfeld und das Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia**** machen es möglich. Dank der Lage neben der Talstation des Millennium Expresses, ist das Hotel die perfekte Ausgangsbasis für jede gewünschte Aktivität. Und nach einem Tag auf der Piste, bietet der erstklassige Wellnessbereich mit beheiztem Innen- und Außenpool perfekte Entspannung.