Sturm und Austria im EC ++ Thiem gegen ... TEST

Die Wiener Austria und Sturm Graz sind im Europacup gefordert, Guido Burgstaller lässt Rapid aufatmen und „Bonusmatch“ für Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 27. Oktober.