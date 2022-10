Attacke wegen zu lauter Musik: Fahndungserfolg

Zum blutigen Angriff war es - wie bereits berichtet - am 22. Mai gekommen. Anlassfall soll zu laute Musik gewesen sein, die die beiden Männer in der S-Bahn hörten. Drei Mitglieder der fünfköpfigen Gruppe sollen das Duo in der Folge aufgefordert haben, die Musik abzudrehen.