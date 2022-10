Kärntner stürzte beim Wandern in Friaul in Tiefe

Der 24-Jährige, der mit zwei anderen jungen Wanderern Richtung Gipfelkreuz des Berges Avanza unterwegs war, stürzte unterhalb des Gipfels und fiel mehrere Meter in die Tiefe. Dabei verletzte er sich im Bereich des Unterschenkels. Durch die schweren Verstauchungen konnte er den Weg nicht fortsetzen. Sofort wurde ein Notruf abgesetzt. Die Besatzung des Hubschraubers der alpinen Rettung konnte in der Nähe der drei Männer landen und ihn in Folge ins Krankenhaus von Tolmezzo fliegen.