Sonniger und milder verspricht der Tag zu werden. Nebel- und Wolkenfelder klingen im Laufe des Tages ab, die Sonne kommt heraus. Es wird mild mit bis zu 19 Grad.

10 Uhr: Start für das Winterpaket der Wiener Wohnungslosenhilfe. In der Wärmestube Sautergasse in Hernals werden die Details vorgestellt.

18 Uhr: Die Medizinische Universtät gedenkt um 18 Uhr in der Votivkirche jeder Verstorbenen, die ihren Körper der Anatonomie überlassen haben. Ökumenischer Gottesdienst.