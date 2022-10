Flachgauerin um fünfstellige Summe betrogen

Einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag hat eine 33 Jahre alte Frau aus dem Salzburger Flachgau an Betrüger verloren. Sie war via Internet kontaktiert worden, und dabei stellte ihr eine angeblich schwer kranke Frau die Erbschaft ihres Vermögens in Aussicht. Ein angeblicher Anwalt bestätigte anschließend das bevorstehende Erbe und forderte dann mehrmals die Überweisung von Geld auf ein litauisches Konto.