Energiegeladener Eingriff am Krankenhaus Reutte

Es wird in Ehenbichl gebaggert, geschalt und gegraben. Der Bau des neuen Pflegeheimes mit 62 zusätzlichen Betten in der Nachbarschaft des Krankenhauses ist voll im Gange. Nicht nur der Bedarf an Pflegeplätzen steigt kontinuierlich, auch jener an Energie des Ensembles aus Spital, Pflegeheimen und Pflegeschule.