Angelobung wirkt noch: „Cool und episch“

Rekruten werden eigentlich zweimal angelobt an ihrem ersten großen Tag als Soldaten. Vor dem Einmarsch am Neuen Platz in Klagenfurt wurde alles schon in der Lendorf Kaserne durchgespielt, inklusive dem abschließenden lautstarken „Ich gelobe“. Das exakte Reagieren auf die Kommandos und damit die absolute Synchronisation machen schließlich den Zauber einer Angelobung aus.