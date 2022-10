Standgebühren beim Kunstadvent Villach verdoppelt

Im Vorfeld der beliebten Villacher Adventmärkte ist die Stimmung alles andere als besinnlich: Standler des ehemaligen Kunstadvents beim Parkhotel sind empört. Sie müssen für ihren Stand nun fast doppelt so tief in die Tasche greifen wie 2019. „Warum sind die Standgebühren derartig explodiert?“, fragt sich FP-Klubobfrau Katrin Nießner. An den Stromkosten könne es nicht liegen, denn diese seien zusätzlich zur Standgebühr zu entrichten. „Ich appelliere, gemäßigte Preise einzuheben!“