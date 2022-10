Ski & Wellness Deluxe - 5 Sterne

Majestätische Berglandschaft, Winterparadies oder Frühlingszauber in den Alpen. Nennen Sie es wie Sie wollen. Der Winter und Frühling in Serfaus ist ein unvergessliches Ereignis, welches zum Glück jedes Jahr wiederkommt. Wenn sich saftige Bergwiesen und schroffe Felsen ein winterliches Kleid zulegen, dann ist er hier, der Winterurlaub in Serfaus. Ein hochmodernes Skigebiet mit 240 Pistenkilometer wartet auf Sie. Doch auch abseits vom Pistenspaß gibt es so einiges zu entdecken.