Sichern Sie sich jetzt den köstlichsten Vorteil

Neuer kulinarischer Benefit

Aktuell kommen Feinschmecker mit Ihrer Amex Platinum Card in den Genuss eines weiteren kulinarischen Benefits: Mit Ihrem jährlichen Gourmet-Guthaben können Sie in einer Fülle an Restaurants jeweils 180 Euro in Österreich und 180 Euro im Ausland (gesamt also 360 Euro pro Jahr) in ausgewählten Restaurants konsumieren.