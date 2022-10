Ohne Kehrtwende gibts bald 3000 leere Pflegebetten

Immer mehr Pflegeplätze in Oberösterreichs Altenheimen, vor allem außerhalb des Zentralraums, stehen wegen Personalmangels leer. Aktuell sind es 1160 und der Anstieg droht exponentiell zu werden: „Wird jetzt nicht entgegengewirkt, droht der Leerstand in den kommenden Jahren auf 3000 und mehr Plätze zu wachsen“, so die Diagnose. Zugleich steigt ja die Zahl pflegebedürftiger Menschen weiter an, bis 2030 um knapp 20 Prozent auf etwa 87.000 Menschen! Wo sollen viele davon dann hin?