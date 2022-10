Austin an Verstappen ++ ATP-Turnier in Wien

Max Verstappen feiert in Austin seinen 13. Saisonsieg und zieht mit Legenden gleich, die Skisaison startet für Österreich ohne Top-Ten-Platz und zahlreiche Tennis-Stars sind in dieser Woche in der Wiener Stadthalle - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 24. Oktober.