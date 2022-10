Klebe-Blockade: Lenker zuckt aus

Zur Morgenspitze haben fünf Klimaaktivisten am Montag den Praterstern blockiert. Einem genervten Lenker war der Stillstand zu viel. Er zuckte total aus, donnert einer sitzenden Umweltschützerin eine Faustwatschen ist gesicht. Die junge Frau wird nach Eigenangaben am Kinn verletzt. Anzeige! Das war nicht der erste Gewaltakt bei derartigen Klebe-Streiks. Tritte und Spukattacken kämen häufig vor. Das schreckt die Aktivisten aber nicht ab - im Gegenteil, bald schon wollen sie die Proteste auf die Bundesländer ausweiten und auch Stör-Aktionen auf Autobahnen sind angedacht. Unterdessen gelangt man mit den Öffis auch nicht schneller ans Ziel, denn die dehnen zum Teil die Fahrintervalle aus. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.