„Marshmallow“-Exoplanet würde auf Wasser schwimmen

Die durchschnittliche Dichte von TOI-3757b beträgt demnach nur 0,27 Gramm pro Kubikzentimeter. Sie ist damit etwa halb so groß wie jene des Saturn, dem Planeten mit der geringsten Dichte in unserem Sonnensystem. Aufgrund seiner geringen Dichte würde der neu entdeckte Gasriese sogar in Wasser schwimmen, berichten die Astronomen auf der NOIRLab-Website.