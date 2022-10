Das neue Abenteuer mit Dog Man gewinnen

Jetzt nimmt uns der liebenswürdige Hunde-Superheld endlich wieder mit in seine witzig-chaotische Welt. Im Adrian Verlag ist nun der zehnte Band auf Deutsch erschienenen, in dem sich Dog Man und Petey ihren bisher größten Herausforderungen stellen müssen. Dog Man hat kein Glück, Petey stellt sich seiner nicht so schnurrenden Vergangenheit und Grampa hat nichts Gutes im Sinn. Die Welt gerät außer Kontrolle, als neue Bösewichte in die Stadt strömen. Alles wirkt düster und voller Verzweiflung. Aber die Hoffnung ist nicht verloren. Kann die unglaubliche Kraft der Liebe den Tag retten?