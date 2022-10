Nur Stammgäste bekommen ein Gansl

Eigentlich ist die Martinigansl-Zeit eine freudige Zeit für Gäste und Wirte. Nicht so in diesem Jahr. Die Teuerung bei Lebensmitteln und Energie trübt die Festfreude. So auch im Restaurant Frohes Schaffen in Floridsdorf. „Die Gansln kosten im Einkauf heuer fast das Doppelte, eigentlich müsste ich 38 Euro für eine Portion verlangen“, berichtet Wirtin Martina Haslinger-Spitzer. Zu diesem Preis würde aber keiner ihrer Kunden den Braten bestellen.