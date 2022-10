Weihnachtslichter gehen in den Energie-Sparmodus

Ob in der Linzer Gasse, am Marko-Feingold-Steg oder in der Getreidegasse: Auch heuer tauchen Gassen und Plätze links und rechts der Salzach in einen weihnachtlichen Glanz. Aber heuer nur in reduzierter Form. Darauf einigten sich die Gremien des Altstadtverbandes in Abstimmung mit den Betrieben in der Altstadt. Man wolle ein „sichtbares Zeichen zum Energiesparen“ setzen: Deshalb werden heuer erheblich reduzierte Einschaltzeiten eingeführt, heißt es in einer Aussendung.