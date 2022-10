Mozarts Klassik trifft auf kubanische Rhythmen

Der Neubau ist wirklich toll geworden“, sagt Johannes Honsig-Erlenburg, Präsident der Stiftung Mozarteum, und deutet auf das moderne Foyergebäude. Hinter Honsig-Erlenburg tummeln sich rund 800 Gäste, die am Sonntagnachmittag den Großen Saal in der Stiftung in Salzburg besuchten. Doch dort hörte man im Zuge des Mozartfestes nicht nur klassische Töne. Denn: Kubanische Klänge treffen auf Salzburg.