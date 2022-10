Der November wird jetzt zum rauchfreien Monat

Der blaue Dunst und seine schädlichen Nebenwirkungen stehen seit jeher im Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen. Während vor unzähligen Lokalen, in den Raucherhöfen und diversen anderen „Nikotinhöllen“ dem Laster munter weiter gefrönt wird, sorgen sich viele Nichtraucher-Verbände im Land um eine gesündere Zukunft. Der Monatserste eignet sich übrigens besonders gut als Beginn für ein rauchfreies Leben, und so startet die heimische Gesundheitskasse (ÖGK) pünktlich am 1. November die neue Aktion gegen Zigaretten und Co.