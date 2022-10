Vater und Sohn mit einer Pistole bedroht

Ein 44-jähriger Türke aus Bad Ischl bedrohte am Samstag gegen 12.30 Uhr in Bad Ischl einen 18-Jährigen mit einer Schreckschusspistole, ging aber dann zu einem Friseurgeschäft weiter, wo er zufällig mit dem 47-jährigen Vater des Bedrohten zusammentraf. Es kam neuerlich zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 44-Jährige wieder seine Schreckschusspistole zog und seinen Kontrahenten mit dem Erschießen bedrohte.