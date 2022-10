Fahrerflüchtige Unfalllenkerin ausgeforscht

Um kurz vor 7 Uhr morgens wurden Beamte der Polizeistreife „Kaprun 1“ zu einem Verkehrsunfall in Piesendorf gerufen. Ein 72-jähriger Österreicher war von einer Auto-Lenkerin angefahren worden, die anschließend Fahrerflucht beging. Der Penionist klagte über starke Schmerzen im linken Schulterbereich. Zudem musste er aufgrund einer Fleischwunde am Bein medizinisch versorgt werden. Laut dem 72-Jährigen sei ein Fahrzeug, aus Richtung Kaprun kommend, auf ihn zugerast und hätte ihn erfasst. Durch den Aufprall sei er über einen Holzzaun geschleudert worden. Der Verletzte wurde in das Tauernklinikum Zell am See verbracht.