Wie viele Mietwohnungen kommen auf Stiegl-Gründe?

Kritik an dem Verkauf kommt von der Bürgerliste. „Es gibt weder ein städtebauliches Gesamtkonzept noch eine klare Vorgabe, wie hoch der Anteil an gefördertem Mietwohnbau tatsächlich sein wird“, sagt Klubobfrau Ingeborg Haller. Und: „Wenn über den Kaufpreis Stillschweigen herrscht, müssten spätestens jetzt bei den Verantwortlichen die Alarmglocken läuten.“ Die Bürgerliste stimmte im Gemeinderat im vergangenen Jahr gegen den Raumordnungsvertrag rund um das Projekt. Das Areal sei „die letzte große Baulandreserve der Stadt Salzburg“ - daher müsse die Politik einen hohen Anteil an geförderten Mietwohnungen und Mietkaufwohnungen geben. Einen gültigen Bebauungsplan gibt es derzeit nur für einen Teil der 3,6 Hektar großen Fläche. Baubeginn in Maxglan dürfte nicht vor dem Jahr 2025 sein.